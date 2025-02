Picerno, Tomei: “Juventus NG squadra in grande spolvero”

Picerno-Juventus Next Gen, in programma domani alle 15:00 al ‘Donato Curcio’, sarà una sfida tra due compagini in un ottimo stato di forma. Entrambe le squadre, infatti, sono reduci da un filotto di risultati utili consecutivi. Ecco perché Francesco Tomei, tecnico dei lucani, ha chiesto ai suoi massima attenzione in vista della gara: “Incontreremo una squadra in grande spolvero. Dall’arrivo di Brambilla, la Juventus Next Gen ha ottenuto diversi risultati positivi. Sarà una partita molto pericolosa. Siamo reduci da un buon periodo, stiamo bene e spero che esca una bella gara in cui entrambe le compagini cercheranno di fare risultato”.

I duelli individuali: “La Juventus Next Gen è una squadra strutturata e giovane, ha pagato lo scotto del nostro girone ma si è adeguata. È una compagine organizzata, può fare male a livello individuale. Dovremo essere bravi a limitarli ma cercheremo di sfruttare le nostre caratteristiche. I duelli fanno parte della partita e chi li vince porta a casa il risultato nel 90% delle volte”.

Pregi e difetti della Juve NG: “Affronteremo la partita con tutta la squadra a disposizione e ho la fortuna di poter scegliere diverse situazioni, dall’inizio o a gara in corso. La Juve NG ha tanti pregi, avendo giocatori giovani ma molto validi. Non spetta a me dire i difetti degli avversari, dovremo essere bravi a limitare i nostri e ad evidenziare le nostre qualità”.

Sarà una gara difensiva o ricca di occasioni?: “A livello difensivo, abbiamo una buona attenzione. Siamo una buona squadra in non possesso, anche per merito degli attaccanti. Non so se domani ci saranno tanti gol ma sarà una partita in cui entrambe le squadre cercheranno di far male all’avversario e in fase divensiva servirà molta attenzione, per poi sfruttare le occasioni che riusciremo a creare”.

Cambio di coppie difensive: “Gilli e Allegretto erano una coppia affiatata, giocavano insieme da molto tempo. Sono entrambi difensori forti ma anche Nicoletti e Manetta stanno dimostrando di essersi calati nella nostra realtà e nel ruolo. Sono molto contento del loro apporto, sono ragazzi molto umili che forniscono un bell’esempio al gruppo”.

