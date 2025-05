Picerno, Tomei: “Col Potenza sarà una partita aperta”

Derby lucano nel primo turno dei playoff. Domani sera, allo stadio ‘Viviani’, il Picerno sfiderà il Potenza. Una sfida che si preannuncia aperta e spettacolare, come dichiarato dal tecnico del Picerno, Francesco Tomei, nel corso della conferenza stampa della vigilia: “Entrambe le squadre hanno un’identità ben precisa e amano fare la partita. Sarà un match aperto. Noi abbiamo solo un risultato a disposizione ma entrambe le squadre giocheranno la partita e spero che sarà un bello spettacolo. Chi sbaglierà meno e chi vincerà i duelli avrà più possibilità. È una partita da dentro o fuori e può succedere di tutto”.

Un solo risultato a disposizione: “In queste gare non ci sono vantaggi o svantaggi. Sono partite secche, da dentro o fuori, e questo pesa ad entrambe le squadre. Sarà una sfida aperta ad ogni risultato”.

Miglioramenti rispetto ai precedenti: “Dovremo essere più attenti sui dettagli. Entrambe le squadre si conoscono bene, dovremo essere bravi a prevenire i pericoli dei nostri avversari perché hanno qualità in mezzo e in avanti”.

L’atteggiamento: “Le due squadre sono abituate ad attaccare e sarà una partita in cui entrambe le compagini manterranno la propria identità. Ne gioverà lo spettacolo e me lo auguro anche per chi verrà a vedere il match”.

L’approccio del Potenza: “Non so cosa farà il Potenza, per questo mi concentro sulla mia squadra, cercando di curare i dettagli e pensando a ciò che dovremo fare. Servirà molta attenzione, il Potenza può far male in qualsiasi momento”.

