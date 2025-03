Picerno, Tomei: “Col Cerignola servirà un impatto importante”

Il Picerno affronterà la capolista Audace Cerignola nel trentesimo turno del Girone C di Serie C. Un impegno ostico per i lucani, da affrontare nelle migliori condizioni fisiche e mentali, come dichiarato dal tecnico dei rossoblu Francesco Tomei alla vigilia del match: “Affronteremo la prima della classe, il Cerignola ha tutti i meriti per essere lì. È una squadra fisica e molto forte. Dovremo avere un impatto importante sotto l’aspetto mentale e fisico, cercheremo in tutti i modi di fare la partita cercando di limitare le loro grandi qualità. Sono sicuro che ce la giocheremo”.

Aspetto fisico: “A livello fisico stiamo bene, stiamo recuperando alcuni giocatori ma contro il Cerignola avremo un paio di squalificati. Da qui alla fine, l’aspetto fisico sarà preponderante”.

Papini: “Federico sta bene, ha recuperato dal problema alla spalla e ci darà una grossa mano fino a fine campionato”.

Crescita del Cerignola: “Quando si vince, è normale che la squadra cresca. Il Cerignola ha sempre fatto prestazioni importanti e servirà una grossa forza mentale”.

Manetta e Maselli squalificati: “Come sostituti abbiamo giocatori che possono ricoprire questi ruoli. Sono sereno perché ho visto tutti bene”.

Minutaggio: “Abbiamo l’abitudine di giocare con gli under e continueremo così. Sono calciatori che giocano sempre e non è questa la problematica. Chiunque giocherà dovrà farsi trovare pronto perché sarà una sfida molto dura”.

Nicoletti: “Sono molto contento per Manuel perché è reduce da anni di problematiche fisiche ma ora si è messo a posto. È un professionista esemplare, è un grande esempio per tutto il gruppo”.

Avellino o Cerignola per la promozione: “Entrambe sono formazioni attrezzate e stanno andando benissimo. Possono giocarsela entrambe, chi sarà più forte mentalmente e continuo riuscirà a prevalere”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author