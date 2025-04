Picerno, Tomei avvisa il Foggia: “Vogliamo migliorare la nostra classifica”

Sarà il Foggia l’ultimo avversario della regular season del Picerno in questa stagione. Entrambe le compagini sono a caccia di punti preziosi: i rossoneri per conquistare la salvezza diretta, mentre i lucani per migliorare la classifica. Così Francesco Tomei, tecnico del Picerno, alla vigilia del match: “Per noi sarà una gara di fondamentale importanza per cercare di chiudere bene il campionato e approcciare i playoff con la testa giusta. La sosta è stata utile per recuperare i lungodegenti e siamo pronti per affrontare l’ennesima partita dura”

Il gruppo: “Le condizioni del gruppo sono buone, abbiamo lavorato bene in questa due settimane. Siamo pronti per affrontare questa gara”.

Il lavoro svolto: “Sono molto soddisfatto del lavoro fatto finora. Abbiamo fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda la crescita del gruppo e la proposta di gioco. Abbiamo un bel gruppo, i ragazzi stanno bene insieme e si divertono a giocare, oltre ad avere l’ambizione di fare qualcosa in più”.

Il Foggia: “Il Foggia si gioca grandi possibilità di non fare i playout ma in questa fase del campionato ogni partita è importante perché chiunque si gioca qualcosa. Sarà un match combattuto e la cosa più importante sarà approcciare bene. I nostri avversari avranno grandi motivazioni, così come noi. Vogliamo migliorare il nostro piazzamento, cercheremo di portare a casa punti per avere un approccio diverso alle partite dei playoff”.

