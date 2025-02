Picerno-Taranto, trasferta vietata per i tifosi ospiti

Divieto di trasferta per i tifosi del Taranto in quel di Picerno. Con un comunicato ufficiale, il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia ionica. La decisione giunge in seguito alle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e dopo aver sentito il Questore. Nel comunicato, viene sottolineato lo stato di “fibrillazione degli ultras tarantini per i cattivi risultati sportivi”, oltre alla “pericolosità evidenziata”. Il Comitato di Analisi, infatti, ha citato i precedenti di “Potenza-Taranto” del 31 ottobre 2024 e “Sorrento-Taranto” dell’8 febbraio scorso.

