Condividi su...

Linkedin email

Il Taranto cade per la prima volta al Curcio di Picerno rimediando la seconda sconfitta di fila dopo quella casalinga con il Giugliano di domenica scorsa. Gara decisa da Emmanuele Esposito, l’uomo più rappresentativo di un Picerno che ritrova il successo dopo oltre un mese. Vittoria tutto sommato meritata per i melandrini, che salvano la panchina di Emilio Longo. Al termine di un primo tempo equilibrato, ha fatto seguito una ripresa che il Picerno ha amministrato senza troppi pericoli, specie dopo il vantaggio, con un Taranto sicuramente incerottato, ma troppo sterile in avanti. I gol: vantaggio dei padroni di casa al 17’ con Reginaldo, aiutato probabilmente da una deviazione che ha ingannato Vannucchi. Pareggio jonico al 38’: Labriola, servito da Mastromonaco al centro dell’area, beffa Cresoi con un pallonetto chirurgico. Nella ripresa, al 59’, la rete decisiva di Emmanuele Esposito sugli sviluppi di un corner. A due minuti dal termine, il Taranto ha protestato per un rigore non concesso per un fallo di Allegrotto su Tommasini lanciato a rete. Il Picerno sale a quota 10 in classifica, il Taranto resta a 13.

LA CRONACA

⏱ Oltre il 90’ Espulso 🟥 Vannucchi del Taranto per reciproche scorrettezze con Kouda

⏱ Oltre il 90’ Espulso 🟥 Kouda del Picerno per reciproche scorrettezze con Vannucchi.

⏱ 90’+4’ Finita.

⏱ 90’+1‘ Sono 4 i minuti di recupero.

🟥🟦 90’ Ammonito 🟨 Mastromonaco per comportamento non regolamentare.

🟥🟦 88’ Il Taranto reclama un calcio di rigore per un presunto fallo in area di Allegretto ai danni di Tommasini.

🔴🔵 84’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Picerno, finisce la partita di Reginaldo, comincia quella di Kouda.

🔴🔵 83’ Ammonito 🟨 Reginaldo per comportamento non regolamentare.

🟥🟦 82’ Ammonito 🟨 Labriola per gioco falloso.

🔴🔵 75’ Ammonito 🟨 Crespi per comportamento non regolamentare.

🔴🔵 74’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Picerno fuori Esposito (infortunato) dentro Ferrani.

🟥🟦 67’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto triplo cambio: La Monica, Formiconi ed Evangelisti lasciano il campo a Infantino, Chapi Romano e Tommasini.

🔴🔵 63’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Picerno, De Cristofaro prende il posto di Golfo.

🔴🔵 59’ GOL DEL PICERNO: ⚽️ ESPOSITO! Cross di Novella dalla destra, allontana la difesa rossoblu, ma sui piedi di Emmanuele Esposito che da posizione defilata supera Vannucchi con una conclusione al volo.

🔴🔵 50’ Destro dal limite di Reginaldo, debole e centrale: Vannucchi para a terra.

🔴🔵 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Primo cambio per il Picerno: in campo Gerardi, Diop resta negli spogliatoi.

⏱ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱ 45’ La prima frazione si chiude senza recupero e con il risultato di parità. Al vantaggio melandrino di Reginaldo (17’) ha risposto Labriola (38’).

🟥🟦 38’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Labriola! Preciso assist di Mastromonaco per il centrocampista rossoblu, che batte Crespi con un chirurgico pallonetto.

🟥🟦 36’ Su azione d’angolo, Guida mette in mezzo un pallone, ma l’impatto di Formiconi non è preciso e non inquadra la porta.

🟥🟦 33’ Ci prova Guida dal limite, palla sopra la traversa.

🔴🔵 32’ Ammonito 🟨 Guerra per gioco falloso.

🟥🟦 20’ Ammonito 🟨 Ferrara per gioco falloso.

🔴🔵 19’ Ammonito 🟨 Dettori per gioco falloso.

🔴🔵 17’ GOL DEL PICERNO: ⚽️ Reginaldo! Il brasiliano penetra sulla destra, conclude battendo Vannucchi, forse beffato da una deviazione.

🔴🔵 13’ Primo squillo del Picerno: tiro al volo di Golfo, Vannucchi respinge.

🟥🟦 3’ Il Taranto si affaccia subito dalle parti di Crespi: La Monica sorprende Allegretto, mette in mezzo per Guida che sfiora l’incrocio dei pali.

⏱ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🔴🔵 PICERNO- 🟥🟦 TARANTO 2-1

⚽️ RETI: 17’ Reginaldo (P), 38’ Labriola (T), 59’ Esposito (P)

🔴🔵 PICERNO 4231: Crespi; Novella, Garcia, Allegretto, Guerra; Dettori, De Ciancio; Golfo (63’ De Cristofaro), Reginaldo (84’ Kouda), Esposito (74’ Ferrani); Diop (46’ Gerardi). Panchina: Albertazzi, Liurni, Santarcangelo, Pagliai, Montesano. All. Longo.

🟥🟦 TARANTO 352: Vannucchi; Evangelisti (Chapi Romano), Antonini, Manetta; Formiconi (67’ Tommasini), Mastromonaco, Labriola, Mazza, Ferrara; Guida, La Monica (67’ Infantino). Panchina: Loliva, Caputo, Granata, Badij, Caldiero, Marini, Maiorino, Sakoa. All. Capuano

🔴 ARBITRO: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. Assistenti: Pietro Pascali di Bologna e Andrea Torresan di Bassano del Grappa. IV: Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia.

🟨 AMMONITI: Dettori, Guerra, Crespi, Reginaldo (P); Ferrara, Labriola, Mastromonaco, Vannucchi (T).

🟥 ESPULSI: Kouda (P) e Vannucchi (T) dopo il triplice fischio.

📌 NOTE: Angoli 3-1