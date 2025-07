Picerno, si lavora alle uscite: Volpicelli vicino alla risoluzione

Non solo mercato in entrata per il Picerno. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il club lucano starebbe lavorando anche alle uscite. Volpicelli, in particolare, sarebbe nel mirino di diverse squadre della Serie D e sarebbe vicino alla risoluzione del contratto. Pistoiese e Scafatese in vantaggio sul trequartista. Super offerta del Brindisi per Pasquale Maiorino, mentre su Pagliai vi sarebbero numerosi club.

