28 Agosto 2025

Taranto-Picerno - Sergio Contessa e Gabriele Pagliai (foto Massimo Todaro/AntennaSud)

Picerno, Pagliai verso Ascoli: ennesima plusvalenza firmata Vincenzo Greco

Fabrizio Caianiello 28 Agosto 2025
Gabriele Pagliai è ad un passo dall’Ascoli. Il calciatore del Picerno da anni era al centro di numerose trattative di mercato essendo uno dei profili più interessanti dell’intera Lega Pro. Ennnesima plusvalenza per il direttore generale del Picerno Vincenzo Greco che ha valorizzato un altro calciatore dal nulla.

