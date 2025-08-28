Picerno, Pagliai verso Ascoli: ennesima plusvalenza firmata Vincenzo Greco

Gabriele Pagliai è ad un passo dall’Ascoli. Il calciatore del Picerno da anni era al centro di numerose trattative di mercato essendo uno dei profili più interessanti dell’intera Lega Pro. Ennnesima plusvalenza per il direttore generale del Picerno Vincenzo Greco che ha valorizzato un altro calciatore dal nulla.
potrebbe interessarti anche
Leccce, quattro calciatori convocati dalle rispettive Nazionali
Barletta – Coccia: giornata decisiva
Il Martina sogna il colpaccio: nel mirino Claudio Cassano, operazione complicata
Calciomercato: le trattative in tempo reale
Cerignola, c’è anche la Sarnese su Giuseppe Coccia
Bitonto, Brandicci: “L’amore vero si vede in questi momenti”