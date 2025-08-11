Picerno, oltre 1,6 milioni per la viabilità, Russo: “Strade sicure, priorità per il territorio”

PICERNO (PZ) – Migliorare la sicurezza delle strade che collegano Picerno ai comuni vicini e al capoluogo regionale è una delle priorità strategiche dell’Amministrazione comunale. Lo ribadisce il vicesindaco Giovanni Russo, che sottolinea l’impegno dell’ente nel sollecitare interventi, pur non avendo competenze dirette sulle infrastrutture provinciali.

“Non possiamo restare fermi di fronte a esigenze di evidente utilità pubblica – ha dichiarato Russo –. Anche se le risorse comunali non possono essere impiegate su infrastrutture provinciali, il Comune di Picerno continuerà a sostenere ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza delle nostre strade”.



Già da maggio, prima ancora della presentazione del Piano provinciale da oltre 74 milioni di euro, il Comune aveva avviato un dialogo con il Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata per accelerare gli interventi. Un impegno che ha portato a risultati concreti: sono stati stanziati 1.574.530 euro per la messa in sicurezza della SP ex SS94 e ulteriori 100.000 euro per interventi sulla SP61.

“Attendiamo ora la firma dell’accordo e la pubblicazione ufficiale delle schede – ha spiegato Russo –. Una volta completati tutti i passaggi, sarà nostra cura informare i cittadini nel dettaglio sulle opere previste”.

Il vicesindaco ha inoltre ringraziato la Provincia di Potenza per l’attenzione mostrata e l’assessore regionale Pasquale Pepe per la disponibilità e il lavoro svolto: “Investire sulla viabilità significa investire sul futuro di Picerno. E noi continueremo a farlo, per un territorio più sicuro, accessibile e connesso”.

