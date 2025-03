Picerno-Monopoli: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari

Si disputerà, nella giornata di domenica 16 marzo prossimo, allo stadio “Donato Curcio” di Picerno (PZ), la partita di calcio “Picerno – Monopoli”, valevole per il girone C di Serie C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 9 del 5 marzo scorso, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza gli elevati profili di rischio della partita, in ragione della contrapposizione calcistica tra le tifoserie del Picerno e del Monopoli, ma soprattutto per la forte rivalità tra i supporters del Potenza e dello stesso Monopoli.

Da ultimo, sono richiamati i disordini del 17 settembre 2023, quando i tifosi potentini cercarono di aggredire la tifoseria del Monopoli mentre si accingeva a lasciare la città. A seguito di tale episodio, l’incontro “Potenza – Monopoli” del novembre 2024 si è disputato senza tifosi ospiti.

Preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e non potendosi escludere che, anche in occasione dell’ incontro di calcio “Picerno – Monopoli”, la presenza di tifosi del Monopoli nella provincia di Potenza possa dar luogo a condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche per la vicinanza geografica dei comuni di Potenza e Picerno, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, esaminati i profili di rischio nel corso di specifica Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia del 5 marzo scorso e sentito il Questore, ha adottato in mattinata il provvedimento con il quale, in vista della gara “Picerno – Monopoli” di domenica 16 marzo prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author