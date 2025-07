Picerno, Maiorino rilancia e prolunga fino al 2027

L’AZ Picerno comunica con soddisfazione di aver rinnovato il contratto dell’attaccante Pasquale Maiorino, classe 1989, fino al 30 giugno 2027.

Da due stagioni a Picerno, Maiorino ha saputo mettere al servizio della squadra tutta la sua esperienza, qualità e personalità, diventando fin da subito un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

Le parole del Direttore Generale Vincenzo Greco:

“Pasquale rappresenta per noi una certezza, in campo e nello spogliatoio. È un calciatore che unisce talento, leadership e senso di responsabilità. Siamo orgogliosi di poter contare ancora su di lui per proseguire il nostro percorso.”

Il commento di Roberto Franzese, responsabile dell’area tecnica:

“Maiorino è uno di quei giocatori che fanno la differenza anche quando il pallone non ce l’hanno tra i piedi. Ha personalità, visione e una lettura del gioco rara. Con lui abbiamo rinnovato non solo un contratto, ma una guida tecnica ed emotiva per lo spogliatoio.”

