Picerno: Longo, ‘Pensiamo al Catania, non al Potenza’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il secondo turno di Coppa Italia di Serie C vedrà il Picerno di Emilio Longo al cospetto del Catania, reduce dall’esonero del tecnico Tabbiani. Alla vigilia della sfida, però, l’allenatore dei lucani avvisa i suoi: “Troveremo una squadra che vede in questa competizione un obiettivo importante. Il Catania vorrà riscattare la sconfitta di Potenza e il cambio in panchina non ci favorisce. In queste situazioni, la squadra può sentirsi più responsabilizzata e non conosciamo il loro schieramento tattico. Tuttavia, lavoriamo sui nostri princìpi, a prescindere dal sistema di gioco degli avversari. Rispettiamo gli etnei, ma abbiamo le motivazioni giuste”.

Il match di Coppa anticipa il derby con il Potenza in programma lunedì prossimo: “La nostra concentrazione è rivolta esclusivamente alla partita col Catania e al desiderio di passare il turno. La Coppa dà una possibilità di mettersi in mostra a chi gioca meno. Affronteremo una squadra blasonata e giocheremo al cospetto di migliaia di persone. Il dispendio di energie verrà azzerato dalla voglia e dalla passione, abbiamo meritato il raggiungimento di questo turno e proveremo ad andare avanti”.

Longo poi commentato lo straordinario periodo di forma di Murano: “Non ho nessun merito sul rendimento di Jacopo, la sua disponibilità è tale da meritare questi risultati. Lui, però, sa benissimo che ci sono ancora aspetti da migliorare e non dovrà accontentarsi. Abbiamo giocatori che sarebbero titolari ovunque, come Diop e Santarcangelo. I risultati di Jacopo sono frutto della competizione interna, la forza del gruppo è tale da far sentire in discussione anche un giocatore così importante”.

