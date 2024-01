Picerno, Longo: ‘Il Taranto non è solo fase difensiva’

(Di Lorenzo Ruggieri) Un solo punto in classifica separa Picerno e Taranto, i cui cammini sono stati accompagnati da lodi ed elogi. Venerdì sera le due compagini si affronteranno allo Iacovone di Taranto, in un match che promette spettacolo: “Affronteremo una squadra allenata benissimo e che nel corso della stagione ha trovato ottimi flussi di gioco”, ha ammesso Emilio Longo, tecnico della leonessa, alla vigilia del match. L’allenatore dei lucani ha poi aggiunto: “Mi aspetto un Taranto che proverà a fare la partita, sarebbe riduttivo lodare solo la loro fase di non possesso. La squadra di Capuano sa ribaltare velocemente il fronte e impatta bene in ogni partita. Da parte nostra, sarà importante inscenare i nostri principi di gioco e mostrare maturità nelle scelte”.

Il Picerno dovrà fare a meno di diversi giocatori, tra cui Esposito e Gallo ma potrà contare sul nuovo acquisto Albertini: “Ormai da due mesi non riusciamo a lavorare con l’intera rosa a disposizione ma abbiamo saputo fare di necessità virtù e chiunque sia sceso in campo è riuscito a farsi trovare pronto. Il curriculum di Albertini parla per sé, arricchirà questa squadra con esperienza e spessore e lo spogliatoio lo ha accolto con grande disponibilità”, ha ammesso Longo.

