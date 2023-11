Picerno: Longo, ‘Derby col Potenza sia uno spot per il territorio’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il Picerno si appresta ad ospitare il Potenza in occasione del derby lucano che andrà in scena lunedì sera allo stadio Donato Curcio. Alla vigilia dell’incontro, il tecnico della leonessa, Emilio Longo, ha dichiarato: “Non sarà una gara spartiacque ma mi auguro che sia uno spot per la categoria e per tutto il territorio. Cercheremo di dare continuità al nostro lavoro e ai risultati attraverso una prova maiuscola e caratterizzata dai nostri princìpi. Si sfideranno due squadre che daranno vita ad una partita tendenzialmente equilibrata, dove i dettagli potrebbero essere decisivi. A prescindere dal derby, proveremo a far emergere i difetti degli avversari. Chiederò ai miei ragazzi di dare il meglio di sé stessi, come sempre faccio quando scendiamo in campo. Proveremo a leggere gli spazi concessi dal Potenza cercando di vincere i duelli. Sappiamo di poter regalare un sorriso in più ai nostri tifosi ma ciò non dovrà pesare come un macigno. Questa squadra ha bisogno di ciò che già la contraddistingue per portare a casa l’intera posta in palio”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp