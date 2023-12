Parzialmente soddisfatto il tecnico del Picerno Emilio Longo <<Era la gara che ci aspettavamo, partita sporca ma non potevo aspettarmi altri con quattordici assenti non potevo chiedere di più>> e aggiunge <<i primi venti minuti sono stati molto positivi poi la loro traversa ci ha dato un po’ di timore mentre nella ripresa avevamo trovato il gol poi il calcio di rigore gestito non con grande maturità>> e conclude <<oggi è arrivato un punto ed è quello che abbiamo meritato>>.

Davide Cucinelli

