Picerno, in arrivo Pistolesi dal Siracusa

Il Picerno, secondo quanto appreso da Antenna Sud, ha chiuso l’accordo con Francesco Pistolesi del Siracusa. Il difensore classe 2005, ex Fermana nella passata stagione è stato tra i protagonisti della promozione in C dei siciliani. Nuovo colpo in prospettiva, dunque, per l’esperto direttore generale Vincenzo Greco.

