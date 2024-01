Picerno, Greco: ‘Pari tra 2 squadre in alto non per caso’

(Di Lorenzo Ruggieri) “È stata una gara combattuta tra due compagini che non sono in alto per caso”, ha ammesso Vincenzo Greco, dg del Picerno, nel post gara contro il Taranto. Il dirigente lucano ha salutato con soddisfazione il pari strappato alla squadra di Capuano “Dopo il vantaggio, il Taranto ha avuto la possibilità di raddoppiare su un nostro errore, ma siamo stati bravi a recuperare la partita. Avevamo due titolari assenti per squalifica, ma chi li ha sostituiti non è stato da meno. L’azione della rete del pari è frutto di una manovra costruita bene e Murano ha realizzato un grande gol. Questo campionato è molto equilibrato, alla lunga credo che l’Avellino riuscirà a vincere il campionato, ma sia noi che il Taranto proveremo a migliorare domenica dopo domenica”.

