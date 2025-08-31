31 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Claudio De Luca allenatore Picerno

Picerno, De Luca: “Prestazione positiva, bravi a pareggiare”

Emiliano Di Presa 31 Agosto 2025
centered image

Altro 2 a 2 per il Picerno. La squadra di mister De Luca riesce ad evitare la sconfitta in casa contro il Giuliano. La squadra rossoblù ha dimostrato ancora una volta grande carattere.

Al termine della sfida sono arrivate, ai microfoni di Antenna Sud, le parole di mister De Luca:

“Prestazione positiva. Peccato per i due gol subiti in cinque minuti. Abbiamo dimostrato di saper reagire, trovando il pareggio contro una squadra esperta come il Giuliano. Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, dobbiamo rischiare di meno ma la squadra si impegna tanto e oggi portare a casa il punto non era facile”. 

About Author

Emiliano Di Presa

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Bari, saluta Faggi: quasi fatta la cessione al Pontedera

31 Agosto 2025 Flavio Insalata

Giuliano, Colavitto: “Pareggio giusto, complimenti al Picerno”

31 Agosto 2025 Emiliano Di Presa

Eccellenza: Canosa-Massafra 3-0, gli highlights

31 Agosto 2025 Antonio Specchio

Eccellenza, Ugento-Gallipoli 2-2, gli highlights

31 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Crotone, Longo: “Reso facile una gara difficile, partita di qualità”

31 Agosto 2025 Emiliano Di Presa

Altamura, Mangia: “Sbagliato l’approccio, complimenti al Crotone”

31 Agosto 2025 Emiliano Di Presa

potrebbe interessarti anche

Incidente mortale sulla Monopoli-Alberobello: vittima 30enne di Ostuni

31 Agosto 2025 Dante Sebastio

Luci sul mare: la Costa Fascinosa incanta Taranto nell’ultima sera d’agosto

31 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Picerno, De Luca: “Prestazione positiva, bravi a pareggiare”

31 Agosto 2025 Emiliano Di Presa

Bari, saluta Faggi: quasi fatta la cessione al Pontedera

31 Agosto 2025 Flavio Insalata