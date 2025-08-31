Picerno, De Luca: “Prestazione positiva, bravi a pareggiare”

Altro 2 a 2 per il Picerno. La squadra di mister De Luca riesce ad evitare la sconfitta in casa contro il Giuliano. La squadra rossoblù ha dimostrato ancora una volta grande carattere.

Al termine della sfida sono arrivate, ai microfoni di Antenna Sud, le parole di mister De Luca:

“Prestazione positiva. Peccato per i due gol subiti in cinque minuti. Abbiamo dimostrato di saper reagire, trovando il pareggio contro una squadra esperta come il Giuliano. Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, dobbiamo rischiare di meno ma la squadra si impegna tanto e oggi portare a casa il punto non era facile”.

