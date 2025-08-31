31 Agosto 2025

Giuliano, Colavitto: “Pareggio giusto, complimenti al Picerno”

Emiliano Di Presa 31 Agosto 2025
Finisce in parità la sfida tra Picerno e Giuliano. Un match equilibrato tra due squadre che si sono date battaglia per tutti i novanti minuti. Al termine della sfida il tecnico del Giuliano Gianluca Colavitto ha analizzato la sfida ai microfoni di Antenna Sud. Ecco le sue parole:

“Complimenti al Picerno che mi ha fatto un’ottima impressione. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Ci dispiace per il gol del 2 a 2 ma i ragazzi hanno dato il massimo. Ci teniamo il punto moviamo la classifica e continuiamo a lavorare”.

