Picerno – Giugliano: le pagelle e Top e Flop. Nepi da 7.5

LE PAGELLE DI PICERNO – GIUGLIANO

PICERNO

Summa 6: incolpevole sui gol subiti si fa trovare pronto quando chiamato in causa.

Pistolesi 6: una sufficienza che serve come stimolo. Timido in fase offensiva, tra le varie opzione ha preferito sempre il più sicuro passaggio all’indietro giocando una discreta partita nel complesso. Sugli esterni i tifosi melandrini erano abituati a Guerra e Pagliai, bisogna dare fiducia al giovane classe 2005.

Veltri 6: a lui e Granata il compito di contenere Nepi in giornata di grazia, ci riescono con qualche difficoltà. Meglio su Njambe, ma bisogna prestare più attenzione agli inserimenti dei centrocampisti.

Granata 6: vedi sopra. I quattro gol subiti in due gare non possono essere attribuiti alla responsabilità esclusiva dei difensori centrali, piuttosto ad un atteggiamento in fase di copertura dell’intera squadra.

Salvo 6: entra nella ripresa con il compito di spignere di più sulla fascia in un momento della gara in cui il Giugliano aveva abbassato di molto il baricentro ma, complici anche gli spazi stretti, non ci è riuscito quasi mai.

Frison 5: pesa sul giudizio il contrasto fisco perso contro Nepi in occasione della rete del momentaneo 1-2. L’intero reparto si è fatto trovare distratto sul lancio dalle retrovie, ma per un difensore che (senza palla) rincorre l’attaccante, è obbligatorio evitargli la possibilità di controllo e tiro, soprattutto se poi finisce in rete.

Maselli 6: solita gara di quantità, presenza e a tratti qualità. E’ uno dei pochi reduci dalla scorsa stagione ma la sua presenza in mediana sarà indispensabile nel nuovo Picerno targato De Luca.

Marino 6: lotta e corre in un congestionato centrocampo che tra le due formazioni porta in mediante circa 8 giocatori.

Bocic: 6: prova a dare più efficacia al gioco di attacco con qualche inserimento e tiro dal limite.

Energe 7: tra i migliori in campo dei suoi. È l’arma in più che cerca – e spesso vince – gli uno contro uno. Sembra chiaro il suo ruolo determinante in questa squadra, se poi si aggiunge il gol decisivi allo scadere…

Pugliese 6.5: pronti via va subito in gol all’esordio casalingo con un inserimento dai tempi perfetti. È pericoloso anche in altre occasioni dimostrando di aver maturato già una buona sintonia con i compagni di reparto.

Esposito 6.5: da vero capitano si carica sulle spalle il giovane Picerno della stagione 25/26 (tra i titolari solo lui e Abreu sono nati prima del 2000!). Manca lo scatto sulla fascia di qualche anno fa ma con la palla tra i piedi dimostra di poter fare ancora la differenza.

Bianchi S.V.

Abreu 6: dura la vita del centravanti quando si deve lottare per una gara intera marcato a vista. Molto sacrificio e buoni movimenti soprattutto di sponda.

Santaniello: S. V.

All. Claudio De Luca 6: ha il merito di non rivoluzionare la squadra dopo lo svantaggio, magari si sarebbe potuto anticipare l’ingresso di Santaniello. Fase difensiva da registrare.

GIUGLIANO

Russo 5; D’Avino 6, Zammarrini 6, Borello 6, Acampa 5, Laezza 6 (dal 25’ S.T. Milan S.V.), Caldore 6, Prezioso 6 (dal 1’ S.T. Lops 5.5), D’Agostino 6 (dal 15’ S.T. Forciniti 5.5); Nepi 7,5 (dal 41’ S.T. Oliveira S.V. ), Njambe 5 (dal 25’ S.T. Balde 6).

All. Gianluca Colavitto 6

ARBITRO

Matteo Dini 6.5: gestisce bene gara e cartellini. Il richiamo al Football video support conferma la sua decisione su un presunto fallo in area lamentato dai melandrini.

TOP E FLOP

TOP

Nepi – Tre gol in due partite. Due nella prima trasferta della stagione. Gol di testa il primo, di forza e corsa il secondo, bisogna aggiungere altro? Si, lotta e fa salire la squadra per tutta la gara.

Energe – A lui la palma del migliore in campo tra i melandrini. Gol e dribbling, è uno dei pochi con il capitano Esposito che punta l’uomo e lo salta, fattore che conta non poco nel gioco del calcio.

FLOP

Russo – E’ un ruolo ingrato quello del portiere perché basta una distrazione o una lettura sbagliata per trasformare una vittoria in trasferta in un pareggio con qualche rimpianto. La palombella di testa di Energe ha avuto sì una traiettoria strana, ma in quel caso sta all’estremo difensore l’istinto e la reazione.

Merita per demeriti (il bisticcio di parole è voluto) una nota tra i Flop Njambe, sembrato fino al cambio completamente fuori dal gioco, forse anche questo alla base della sostituzione?

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author