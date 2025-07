Picerno, Franco verso il Sorrento: al suo posto in arrivo Marino

Porte girevoli a centrocampo per il Picerno. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, potrebbe essere agli sgoccioli l’avventura di Domenico Franco in Basilicata. L’ex Messina, infatti, potrebbe approdare al Sorrento. Al suo posto, il Picerno potrebbe accogliere Andrea Marino, classe 2001 di proprietà del Trapani. Nel corso dell’ultima stagione, Marino ha disputato la seconda parte di campionato con la maglia dei siciliani, dopo le 17 presenze nel Girone A di Serie C con la casacca del Lecco.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author