Picerno-Foggia 0-0: il pari non basta, rossoneri ai playout

Un pari dal sapore di condanna per il Foggia. Al ‘Donato Curcio’, infatti, termina con un pareggio a reti inviolate il match tra i padroni di casa del Picerno e gli ospiti pugliesi. Un risultato che costringe i rossoneri ad effettuare i playout, vista la conseguente vittoria della Casertana ai danni del Trapani. Il primo tempo della sfida si dimostra privo di grandi emozioni, con le occasioni maggiori ad opera di Guerra e Pagliai. Il possesso palla dei lucani cerca di aprire la retroguardia ospite, attenta e compatta nel non concedere particolari occasioni alla squadra di Tomei.

Nella ripresa, la volontà di vincere di entrambe le squadre prevale e aumentano le emozioni. Al 48’, la bordata di Tascone provoca un brivido ai padroni di casa, i quali però vanno vicini al vantaggio con Manetta e Bernardotto, entrambi sugli sviluppi di calci piazzati. Gentile prova a riversarsi in avanti inserendo Tohuo, Santaniello e Orlando ma nel finale è il Picerno a sprecare l’1-0 in due occasioni: prima Pagliai, poi Volpicelli falliscono a tu per tu con Perina. Nell’ultimo giro di orologio ci prova anche Emmausso per i rossoneri ma senza fortuna. Foggia che dovrà vedersela con il Messina negli spareggi per non retrocedere, mentre i rossoblu possono preparare al meglio i playoff dopo un’altra stagione positiva.

LA CRONACA

90’+5′ Termina qui il match. Si attende il finale di Trapani-Casertana per conoscere il destino del Foggia, mentre il Picerno può già proiettarsi ai playoff

90’+4′ PICERNO: Altra occasione sprecata per i lucani. Perina si oppone ad un rigore in movimento di Volpicelli

90’+2′ PICERNO: Incredibile occasione per Pagliai, il quale a tu per tu con Perina effettua un pallonetto che si spegne oltre la traversa

90′ Concessi 5′ di recupero

89′ FOGGIA: Gran riflesso di Summa sulla conclusione velenosa di Tohuo

85′ PICERNO: Ammonito De Ciancio per fallo su Da Riva

83′ FOGGIA: Marzupio prende il posto di Camigliano

75′ FOGGIA: fuori Sarr, Gala e Zunno per Santaniello, Orlando e Tohuo

73′ FOGGIA: Ammonito Camigliano per fallo su Bernardotto

66′ PICERNO: Volpicelli prende il posto di Maiorino

65′ PICERNO: Ancora lucani pericolosi dalla bandierina. Questa volta è Bernardotto ad andare vicino al gol del vantaggio, sfiorato per pochi centimetri con un violento colpo di testa

61′ FOGGIA: Prima mossa anche per Gentile. Da Riva prende il posto di Pazienza

59′ PICERNO: Doppio cambio per i lucani. Fuori Graziani per Bernardotto ed Energe per Palazzino

57′ PICERNO: Angolo di Maiorino che pesca Manetta ma il colpo di testa dell’ex Taranto è impreciso

49′ PICERNO: Rispondono i lucani con Energe, il cui tiro finisce sull’esterno della rete

48′ FOGGIA: Pugliesi vicini al vantaggio con Tascone, la cui conclusione dall’interno dell’area di rigore si spegne a lato per pochi centimetri

46′ FOGGIA: Subito ospiti propositivi con il colpo di testa di Zunno che termina di poco a lato

46′ Riparte il match

+SECONDO TEMPO+

45’+1′ Termina qui la prima frazione di gioco al ‘Donato Curcio’. Un primo tempo avaro di emozioni, con molto palleggio da parte del Picerno e con gli ospiti pronti a ripartire in transizione

45′ Concesso 1′ di recupero

41′ PICERNO: Padroni di casa vicini al vantaggio con il cross di Esposito per Pagliai, il quale però non inquadra lo specchio della porta con un colpo di testa da posizione ravvicinata

35′ PICERNO: Sinistro di Guerra sul quale si avventa Franco ma non riesce a trovare la deviazione vincente

31′ FOGGIA: Ammonito Sarr per fallo su Papini

26′ FOGGIA: Il tentativo di Zunno viene deviato in angolo da Summa

23′ PICERNO: Squillo di Graziani ma il pallone termina sul fondo

21′ FOGGIA: Ospiti pericolosi con la conclusione di Gala dal limite dell’area alzata oltre la traversa da Summa

18′ PICERNO: Angolo di Esposito allontanato con i pugni da Perina

12′ Poche emozioni in questi primi minuti. Il Picerno prova a fare la partita ma non sta riuscendo a trovare varchi nella retroguardia ospite

1′ Partiti

+PRIMO TEMPO+

Picerno-Foggia 0-0

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Manetta, Papini, Guerra; Franco, De Ciancio; Energe (Dal 59′ Palazzino), Graziani (Dal 59′ Bernardotto), Esposito; Maiorino (Dal 66′ Volpicelli). All: De Luca (Tomei squalificato). A disposizione: Sperlonga, Nicoletti, Seck, Garcia, Petito, Flocco, Djibril, Salvo, Cardoni.

FOGGIA (3-5-2): Perina; Zunno (Dal 75′ Tohuo), Salines, Camigliano (Dall’83’ Marzupio), Parodi, Felicioli; Tascone, Pazienza (Dal 61′ Da Riva), Gala (Dal 75′ Orlando); Emmausso, Sarr (Dal 75′ Santaniello). All: Gentile. A disposizione: De Simone, De Lucia, Danzi, Brugognone.

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini. Assistenti: Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Alessandro Boggiani di Monza. Quarto Ufficiale: Valerio Navarino di Taurianova

Angoli: 7-6

Ammoniti: Sarr, Camigliano (F), De Ciancio (P)

Recuperi: 1′, 5′

