Picerno fa ancora 2-2. Pari interno contro il Giugliano

Il Picerno replica il risultato della prima giornata a Cerignola nell’esordio stagionale casalingo contro il Giugliano, una gara ricca di emozioni con le due reti dei melandrini arrivare in apertura e chiusura del match.
Pronti via subito Picerno in vantaggio dopo un minuto esatto. Dalla corsia di destra arriva il cross di Energe per l’immediata sovrapposizione di Pugliese che trova lo spazio tra i due centrali ospiti e di testa batte Russo.
8’ punizione per il Giuliano dalla sinistra, sulla deviazione di testa della difesa melandrina è Borrello a provarci al volo dalla distanza, il suo tiro potente finisce alto.
Al 16’ arriva il pareggio dei campani sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da D’Agostino, la sfera è calciata a girare sul secondo palo dove si fa trovare Nepi che di testa sovrasta il suo diretto marcatore e da distanza ravvicinata sigla la sua rete numero due in campionato per il provvisorio 1-1.
Dopo soli otto minuti, al 24’ il Giugliano ribalta il risultato ancora una volta con il suo bomber, Alessio Nepi. Dopo il colpo di testa questa volta il numero 90 dei campani mostra le sue doti di forza. Sul lancio dalle retrovie resiste al contrasto con Frison e entrato in area batte con un diagonale rasoterra Summa.
32’ vicino al pareggio il Picerno con un’azione che parte ancora dal versante di destra con il solito Energe, tra i migliori dei suoi, il suo cross trova Abreu che si inserisce con i tempi giusti non indirizzando però la sfera nello specchio della porta.
Dopo tre minuti di recupero il direttore di gara Matteo Dini di Città di Castello manda le squadre negli spogliatoi.
Al 56’ il Picerno chiede il Football video support per una presunta trattenuta in area ma il direttore di gara dopo aver rivisto l’azione ha fatto proseguire il gioco non riscontrando alcuna infrazione.
Al 63’ dopo un possesso palla insistito del Picerno Pugliese controlla la sfera al limite e nello stretto salta due avversari prima di caciare alto
72’ il neo entrato Balde lancia il contropiede per il Giuliano, lanciando con un passaggio filtrante Borrello, è provvidenziale il recupero e la chiusura in corner di Maselli.
Dopo un possesso palla durato per doversi minuti il Picerno al 79’ trova la rete del pareggio con Energe, l’azione nasce da un cross dall’out di sinistra di Esposito, sul secondo palo trova il colpo di testa l’attaccante esterno con il numero 7 che trova una traiettoria lenta che beffa un colpevole Russo, un errore grave dell’estremo difensore ospite.
80’ pericoloso il Giugliano con il cross di Balde, Nepi da ottima posizione ci prova due volte la prima para Summa e poi libera Veltri. E’ l’ultima azione di una gara ricca di emozioni che consegna al Picerno il seconod pareggio consecutivo per 2-2.
TABELLINO
PICERNO – GIUGLIANO
Picerno: 4-2-3-1
Summa; Pistolesi, Veltri, Granata (dal 1’ S.T. Salvo), Frison; Maselli, Marino (dal 15’ S.T. Bocic); Energe, Pugliese, Esposito (dal 37’ S.T. Bianchi); Abreu (dal 47’ S.T. Santaniello). A disposizione: Esposito A., Cortese, Marino, Perri, Santarcangelo, Maiorino, Vimercati, Djibril, Bianchi, Cardoni.
All. Claudio De Luca
Giugliano: 4-3-3
Russo; D’Avino, Zammarrini, Borello, Acampa, Laezza (dal 25’ S.T. Milan), Caldore, Prezioso (dal 1’ S.T. Lops), D’Agostino (dal 15’ S.T. Forciniti); Nepi (dal 41’ S.T. Oliveira), Njambe (dal 25’ S.T. Balde). A disposizione: Bolletta, Antignani, De Francesco, Minei, Peluso.
All. Gianluca Colavitto
ARBITRO: Matteo Dini – Ass. Fabio D’ettore, Leonardo Rossini – Quarto uff. Alessandro Recchia – Operatore Fvs Vincenzo Andreano
NOTE: Spettatori 776 (396 Abbonati), incasso 5.700,26 €, 127 ospiti
RECUPERO: 3
RETI: 1’ Pugliese (P), 16’, 24’ Nepi (G) 79’ (Energe)
AMMONITI: D’Agostino (G) Nepi (G) Pugliese (P) Veltri (P)
ESPULSI:
potrebbe interessarti anche
🔴 Serie A, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights
🔴Diretta, Bari-Monza: le formazioni ufficiali
🔴 Serie C/C, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights
Disastro Team Altamura: il Crotone passeggia al D’Angelo, finisce 0-4
Matera CdS, Santoruvo: “Vittoria che fa morale. Testa al campionato ora”
Ugento-Gallipoli 2-2: Catania la pareggia al cardiopalma