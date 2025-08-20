Picerno, è fatta per Emanuele Santaniello

Il Picerno ha chiuso l’accordo con Emanuele Santaniello. L’attaccante ex Foggia e Monopoli nelle ultime settimane era stato accostato a diversi club ma il direttore generale Vincenzo Greco è stato il più veloce di tutti a portarlo a casa. Il calciatore è atteso in Basilicata già nelle prossime ore per mettersi a disposizione del tecnico Claudio De Luca.

