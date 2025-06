Picerno: dopo Bianchi, in arrivo anche il difensore Antonio Granata

Dopo l’ufficialità di Sebastiano Bianchi, il quale ha firmato un biennale con il club lucano, il Picerno avrebbe in pugno un’altra trattativa. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, sarebbe in procinto di trasferirsi in Basilicata anche Antonio Granata, difensore classe 2000 ex Taranto reduce dall’esperienza al Padova.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author