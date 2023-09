Picerno: dg Greco, ‘Sarà un campionato equilibrato’

(Di Lorenzo Ruggieri) Lunedì prossimo, allo stadio Donato Curcio di Picerno andrà in scena la sfida tra due possibili outsider del Girone C. I padroni di casa, reduci dal successo ai danni della Virtus Francavilla, affronteranno il Taranto, il cui animo è alle stelle dopo il derby vinto con il Foggia.

“Mi aspetto una gara combattuta tra due compagini rafforzate rispetto allo scorso anno”, ha dichiarato Vincenzo Greco, direttore generale del Picerno, nel corso della trasmissione Rossoblù in onda su Antenna Sud Extra. Il dirigente lucano ha elogiato particolarmente Ezio Capuano: “È un allenatore esperto che cercherà di portare a casa un risultato positivo. Inoltre, voglio rivolgergli i miei complimenti per il doppio ruolo di allenatore e manager svolto durante il calciomercato estivo. Mi auguro di assistere a una bella giornata di sport e a un match piacevole”.

Dopo aver centrato i playoff per due stagioni consecutive, il Picerno è ormai una realtà consolidata nel panorama calcistico del Meridione: “Il nostro obiettivo è quello di continuare il lavoro iniziato nella passata stagione – ha sottolineato Greco -. Per cercare di migliorare il quinto posto del campionato passato ho aggiunto maggiore qualità alla rosa, come dimostrano gli innesti di Maiorino e Ceccarelli. Al contempo, ho voluto ringiovanire preservando diversi under che ci garantiranno continuità in un progetto pluriennale”.

Secondo Greco, però, la sua squadra dovrà battagliare per imporsi nuovamente: “Sarà un campionato equilibrato e avvincente, così come testimoniato dai risultati della prima giornata. Le squadre costruite per vincere incontrano spesso difficoltà in avvio, ma non vedo un nuovo Catanzaro: credo che le tre squadre principali siano Avellino, Benevento e Crotone, alle spalle potrebbe esserci una sorpresa come Taranto, Cerignola o il mio Picerno”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp