Picerno, De Luca: “Situazione strana ma ci siamo comportati al meglio”

Il Picerno torna al successo casalingo dopo oltre due mesi. Contro il Taranto, infatti, arriva una vittoria per 7-0. Una gara insolita, quella contro i baby ionici, commentata così dal vice allenatore dei lucani, Claudio De Luca, ai microfoni di Antenna Sud: “Dispiace per i ragazzi ma non sono io a dover dare dei giudizi. Abbiamo chiuso subito la partita, ci siamo comportati nel modo giusto. È una situazione strana che non spetta a me commentare. Gli spalti? Le iniziative in cui sono coinvolte le famiglie e i bambini fanno sempre piacere, questo è stato l’aspetto più bello. Derby? È una gara attesa ma sarà una partita come le altre e abbiamo il tempo per prepararla nel migliore dei modi”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author