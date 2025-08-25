26 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Picerno, De Luca: “Grande prestazione, pareggio giusto”

Anthony Carrano 25 Agosto 2025
Dopo il 2-2 di Cerignola, il tecnico del Picerno De Luca ha elogiato la prova dei suoi ragazzi: «Abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra di valore. Siamo andati in vantaggio e potevamo chiuderla, ma anche il Cerignola ha avuto occasioni: il pareggio è giusto».

Il mister ha però sottolineato l’episodio del gol subito: «Nasce da una rimessa laterale che era nostra. Il VAR non può intervenire, ma sono dettagli che fanno la differenza».

Sulla crescita della squadra: «Abbiamo idee chiare, ma dobbiamo migliorare nella gestione delle partite. Non era semplice senza tre squalificati, però tutti hanno dato il massimo».

Infine, un pensiero sulla tecnologia: «Sono favorevole al VAR, ma anche situazioni come le rimesse laterali possono essere decisive. Sarebbe utile un supporto in più agli arbitri».

