Picerno – Crotone, contestazioni e minacce ai calciatori calabresi: scattano i Daspo

Il Questore della Provincia di Potenza, Giuseppe FERRARI, ha emesso 15 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, con prescrizioni, nei confronti di alcuni tifosi crotonesi, autori di condotte antisportive, commesse in occasione dell’incontro dei Playoff dello scorso Campionato di Serie C -Girone C, “PICERNO-CROTONE”, disputato allo stadio comunale “Donato Curcio” di Picerno (PZ), in data 07 maggio 2024.

I destinatari delle misure di prevenzione sono supporters calabresi che, nei momenti finali della partita, si sono arrampicati sulla recinzione perimetrale dell’impianto sportivo, oltrepassando la rete di contenimento, contestando e minacciando con veemenza i giocatori della squadra ospite, addebitando loro lo scarso rendimento che, nell’occasione, avrebbe causato la sconfitta e il conseguente mancato passaggio del turno; azione poi proseguita con la pretesa, che i calciatori abbandonassero, come poi effettivamente avvenuto, sul campo le maglie di gioco, prima di rientrare negli spogliatoi.

Dei tifosi, 4 sono stati anche deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 5 Legge n. 152 del 1975 e art. 6-ter Legge n. 401 del 1989, poiché durante la contestazione in argomento hanno brandeggiato oggetti atti ad offendere, travisandosi al fine di non farsi identificare.

I provvedimenti amministrativi, a cui si è arrivati a seguito di istruttoria procedimentale della Divisione Anticrimine della Questura di Potenza, sono stati emessi a seguito delle attività d’indagine condotte dalle D.I.G.O.S. delle Questure di Potenza e Crotone, attraverso la visione di numerosi filmati tratti dal sistema di videosorveglianza dello stadio, consultazione delle banche dati e delle fonti aperte.

Gli ulteriori accertamenti compiuti dalla Divisione Anticrimine della Questura di Potenza, ha permesso di verificare che alcuni dei partecipanti al su citato episodio, erano stati già in passato destinatari di provvedimenti analoghi.

La durata dei D.A.Spo emessi va, da un minimo di un anno ad un massimo di 8 anni, con la prescrizione aggiuntiva dell’obbligo di firma presso la Questura di Crotone, per ogni incontro della squadra di calcio del “Football Club Crotone”. La prescrizione aggiuntiva è stata convalidata dall’Autorità Giudiziaria competente.

Con riferimento al medesimo incontro di calcio, il Questore Ferrari ha emesso, poi, altri 2 divieti di accesso alle manifestazioni sportive nei confronti di due tifosi picernesi, che si sono resi responsabili di accensione di materiale pericoloso durante la partita.

