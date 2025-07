Picerno, concorrenza superata: in arrivo l’ex Turris Pugliese

Nuovo innesto in arrivo per il Picerno? Dopo aver annunciato pochi minuti fa l’acquisto di Antonio Granata, secondo quanto appreso dalla nostra redazione il club lucano avrebbe chiuso un’altra trattativa. Potrebbe presto vestire la maglia rossoblu, infatti, Samuel Pugliese, centrocampista classe 2004, svincolato dopo l’esclusione della Turris dal campionato. La compagine del dg Greco avrebbe avuto la meglio sulla concorrenza, tra cui diverse squadre di Serie C.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author