Picerno, Cecere passa in prestito alla Scafatese

Nuovo prestito per Simone Cecere. Dopo essere tornato dalla parentesi con la maglia della Nocerina, con cui ha collezionato 5 presenze nella seconda parte dello scorso campionato di Serie D, il centrocampista classe 2005 lascia nuovamente il Picerno. Il club lucano, infatti, ha annunciato la cessione a titolo temporaneo del calciatore alla Scafatese. Questo il comunicato ufficiale:
“L’AZ Picerno comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla Scafatese il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Cecere per la stagione sportiva 2025/2026.
Classe 2005, Cecere proseguirà così il suo percorso di crescita in un contesto competitivo e stimolante come quello della formazione campana, con l’obiettivo di maturare ulteriore esperienza e minuti in prima squadra.
A Simone un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura, con l’augurio di tornare ancora più forte e consapevole”.
