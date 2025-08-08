8 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Lo stadio Donato Curcio di Picerno nella foto AZ Picerno

Picerno, Cecere passa in prestito alla Scafatese

Lorenzo Ruggieri 8 Agosto 2025
Nuovo prestito per Simone Cecere. Dopo essere tornato dalla parentesi con la maglia della Nocerina, con cui ha collezionato 5 presenze nella seconda parte dello scorso campionato di Serie D, il centrocampista classe 2005 lascia nuovamente il Picerno. Il club lucano, infatti, ha annunciato la cessione a titolo temporaneo del calciatore alla Scafatese. Questo il comunicato ufficiale:

“L’AZ Picerno comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla Scafatese il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Cecere per la stagione sportiva 2025/2026.

Classe 2005, Cecere proseguirà così il suo percorso di crescita in un contesto competitivo e stimolante come quello della formazione campana, con l’obiettivo di maturare ulteriore esperienza e minuti in prima squadra.

A Simone un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura, con l’augurio di tornare ancora più forte e consapevole”.

