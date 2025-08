Picerno, arriva Vimercati in prestito dal Südtirol

Nuovo innesto nel reparto arretrato per il Picerno. Il club lucano, infatti, ha annunciato l’arrivo di Alessandro Vimercati. Centrale classe 2002, Vimercati passa in rossoblu con la formula del prestito dal Südtirol. Cresciuto nel settore giovanile del Novara, il difensore ha indossato anche le maglie di Juve Stabia e Renate, esordendo in Serie B nella scorsa stagione con il club di Bolzano.

Il dg dei lucani, Vincenzo Greco, ha commentato così il suo arrivo: “Siamo molto contenti di accogliere Alessandro. È un ragazzo che ha già maturato esperienze importanti e ha scelto Picerno con grande entusiasmo. Ringraziamo il Südtirol per la disponibilità e siamo certi che questa sarà per lui una tappa di crescita importante, in un ambiente serio e stimolante”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author