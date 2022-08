BRINDISI – Lo si incontra spesso passeggiando per le campagne, meno frequentemente in un grande magazzino: si può comprendere dunque lo stupore (e in qualche caso persino la paura) della gente a vederlo strisciare all’interno del centro commerciale “Le Colonne” di Brindisi. Un cucciolo di “biacco”, che da queste parti viene chiamato “scurzone” ed è uno dei serpenti più inoffensivi al mondo, aveva probabilmente smarrito la strada delle campagne vicine e lunedì mattina si è infilato nel centro commerciale alle porte di Brindisi.

Tra la paura e il divertimento dei presenti, cercava la via della fuga senza riuscirci. Nel centro commerciale si trovava per caso Gianfranco Vernai, commerciante ed esperto di rettili, che in pochi secondi ha catturato con delicatezza il cucciolo di serpente e lo ha rimesso in libertà in un terreno vicino.