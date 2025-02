Picchiato in centro a Lecce, individuati presunti aggressori

Sono stati individuati i due autori dell’aggressione ai danni di un 21enne di Lequile (Lecce) avvenuta sabato scorso nel centro storico di Lecce. Si tratta di un 19enne di San Cesario e di un26enne del capoluogo salentino. Entrambi sono stati denunciati dalla polizia per lesioni gravi, ma la loro posizione è in corso di valutazione. L’aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi, per un insulto a cui sono seguiti una risposta e uno sguardo di troppo. Per le indagini sono stati fondamentali il racconto reso dalla vittima, le testimonianze degli amici che erano con lui e i filmati delle telecamere della zona. Il 21enne si trova ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le sue condizioni sono migliorate, ma dovrà subire un intervento di chirurgia maxillo facciale per il grave trauma facciale subito . (ansa)

