BRINDISI – Un 30enne sarebbe stato picchiato e ferito con alcune coltellate la scorsa notte in strada, in centro a Brindisi, ed è ora è ricoverato all’ospedale Antonio Perrino. Le sue condizioni, a quanto si apprende, sarebbero gravi. L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio. Sull’accaduto, come riporta Ansa, sta indagando la Squadra mobile.