Picchia la compagna per tutto il viaggio, arrestato nel Tarantino

Un tragitto che si è trasformato in incubo per una giovane donna di 27 anni, aggredita durante un viaggio in auto da Potenza a Marina di Ginosa dal proprio compagno, di 28 anni, poi arrestato in flagranza con l’accusa di maltrattamenti.

L’allarme è stato lanciato dalla stessa vittima, che è riuscita a contattare i carabinieri della stazione di Marina di Ginosa dopo l’ennesimo episodio di violenza fisica. La donna ha riferito agli inquirenti di aver già subito in passato simili aggressioni.

Il pronto intervento dei militari ha consentito di mettere in sicurezza la vittima e di accompagnarla alla guardia medica locale, dove le sono state diagnosticate lesioni lievi, giudicate guaribili in pochi giorni.

L’uomo è stato quindi sottoposto alle formalità di rito e successivamente trasferito agli arresti domiciliari in un comune della Basilicata, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le forze dell’ordine proseguono le indagini per ricostruire l’intero contesto delle violenze denunciate.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author