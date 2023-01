Picchia 17enne per uno sguardo alla fidanzata, arrestato

Un 31enne ha picchiato un ragazzino di 17 anni per uno sguardo di troppo alla sua fidanzata. E’ accaduto il 6 gennaio scorso, giorno dell’Epifania, in un bar di Galatone (Lecce). Per questo, il 31enne è stato arrestato dalla Polizia e posto ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio, mentre il giovane, trasportato al Pronto Soccorso, è stato giudicato guaribile in 30 giorni.

All’aggressione, proseguita anche all’esterno del bar e avvenuta alla presenza dei genitori del 17enne, avrebbero partecipato anche altre tre persone: sono state identificate, ma attualmente non risultano indagate. La polizia ha individuato il 31enne grazie alle immagini delle telecamere nella zona.

Condividi su...

Linkedin email