10 Agosto 2025

Piazza Umberto a Bari, la task force contro il degrado e lo spaccio

Antonella Fazio 10 Agosto 2025
BARI – Si attende nelle prossime ore la convocazione di un nuovo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che affronterà, tra gli altri temi, la situazione di emergenza sociale delle piazze del Murattiano: piazza Umberto in primis che in alcune ore del giorno e della notte sembra diventare un luogo poco raccomandabile.

 

