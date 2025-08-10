Piazza Umberto a Bari, la task force contro il degrado e lo spaccio

BARI – Si attende nelle prossime ore la convocazione di un nuovo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che affronterà, tra gli altri temi, la situazione di emergenza sociale delle piazze del Murattiano: piazza Umberto in primis che in alcune ore del giorno e della notte sembra diventare un luogo poco raccomandabile.
