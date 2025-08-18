18 Agosto 2025

Lecce verso Sant’Oronzo, ma il decoro resta in affanno

Maria Teresa Carrozzo 18 Agosto 2025
A meno di una settimana dalla festa patronale la città appare ancora lontana dall’atmosfera di festa. Cassonetti pieni, rifiuti abbandonati e servizi carenti nel centro storico

 

