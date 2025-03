Piastra oncoematologica ospedale Barletta, progettazione aggiudicata entro maggio

BARLETTA – Novità in vista per la nuova piastra oncoematologica dell’ospedale Dimiccoli di Barletta. L’aggiudicazione dei servizi di progettazione avverrà entro il mese di maggio, dopo gli intoppi che hanno rallentato le operazioni nei mesi scorsi. Un’anomalia non sanabile nell’offerta del progettista primo classificato, infatti, ha spostato le verifiche sul secondo in graduatoria, con la previsione di un’aggiudicazione definitiva entro due mesi. Questo l’esito della commissione in Regione Puglia, che oltre alla procedura per il nuovo ospedale di Andria allarga il raggio della sanità all’intera provincia BAT.

Per arrivare all’inizio dei lavori entro la fine dell’anno, servirà l’ok alla fattibilità tecnico-economica. Dopo la validazione di quest’ultima, si valuterà l’ipotesi di procedere ad un appalto integrato. Oltre alla tappa di maggio, sarà decisiva anche quella dell’estate per poi dare il via alle operazioni in viale Ippocrate.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author