Piantedosi: “Più forze dell’ordine ovunque, assunzioni in aumento”

Nel corso della sua partecipazione al Forum in Masseria organizzato da Bruno Vespa a Manduria (Taranto), il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato un piano di rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine, già avviato con la prima legge di bilancio del Governo.

“Abbiamo già assunto oltre 30mila unità di personale, in parte per compensare le uscite, ma abbiamo anche un turn over positivo”, ha dichiarato il ministro precisando che “nel 2024 verranno immessi altri 14mila agenti e nel prossimo biennio 22mila, per rispondere alla domanda crescente di sicurezza da parte delle comunità locali”.

Piantedosi ha voluto rassicurare gli amministratori territoriali: “Anche in presenza di lamentele sulla distribuzione, voglio tranquillizzare sindaci e comunità: copriremo tutti gli organici”.

Un passaggio dell’intervento è stato dedicato alla tutela legale per il personale delle forze dell’ordine coinvolto in procedimenti legati all’attività di servizio. “Anche per i carabinieri coinvolti nella vicenda dell’inseguimento di Ramy vale già la nuova norma che garantisce l’assistenza legale da parte dello Stato”, ha spiegato.

La disposizione è già in vigore ed è stata applicata per la prima volta ai due poliziotti intervenuti nel caso dell’omicidio del carabiniere a Francavilla Fontana.

