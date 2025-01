Piantedosi: “Il contrasto alla criminalità in Capitanata una priorità”

Roma – Il titolare del Viminale, nel question time alla Camera evidenzia i dati in merito al contrasto della criminalità organizzata nel foggiano. Dall’inizio del 2024 a oggi, in tutta la provincia di Foggia, complessivamente, sono stati 1.362 gli interventi di prevenzione generale e controllo del territorio effettuati con l’ausilio dei Reparti Prevenzione Crimine che hanno visto l’impiego di 5.632 equipaggi e 16.896 operatori. Dati positivi anche per quanto riguarda l’azione di prevenzione antimafia svolta dalla Prefettura di Foggia. Negli ultimi due anni spiega, Piantedosi ha consentito di adottare 54 informazioni antimafia interdittive e 6 misure di prevenzione collaborativa. Per quanto riguarda il rafforzamento degli organici, da gennaio dello scorso anno ad oggi, per la città di Foggia sono state assegnate 305 unità di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza.

“Ritengo una priorità assoluta rilanciare l’azione di prevenzione e contrasto del crimine organizzato nel territorio della Capitanata”, ha detto il Ministro. Questi importanti colpi inflitti a

molte figure di vertice delle organizzazioni criminali operanti sul territorio sono state rese possibili grazie anche al costante e crescente rinforzo dei presidi di contrasto del crimine su una realtà territoriale particolarmente “complessa”

