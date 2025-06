Piantedosi: “Controlli rafforzati in Puglia con oltre 11mila agenti”

È il quadro delineato da Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, nel corso di un’interrogazione alla Camera

Rafforzamento dei controlli, operazioni ad alto impatto e migliaia di agenti in campo: è questo il quadro delineato da Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, nel corso di un’interrogazione alla Camera dei deputati, durante il question time di martedì 25 giugno.

“In linea con le direttive nazionali, anche in Puglia le forze di polizia hanno intensificato i controlli su persone, veicoli ed esercizi commerciali e ricettivi”, ha dichiarato il titolare del Viminale sottolineando come la strategia di prevenzione e contrasto sia pienamente operativa anche in territori particolarmente esposti come quelli pugliesi.

Nel dettaglio, Piantedosi ha ricordato che dall’inizio del 2025 sono stati mobilitati in Puglia 3.900 equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, per un totale di oltre 11.000 unità di personale, in aggiunta alle forze territoriali già presenti.

Particolare attenzione è riservata a Bari e Foggia, dove vengono realizzate operazioni sistematiche ad alto impatto. Secondo il ministro, sono già stati eseguiti 29 servizi nell’anno in corso, con particolare concentrazione sulle stazioni ferroviarie e le zone limitrofe, ottenendo risultati significativi in termini di identificazioni e arresti.

Piantedosi ha inoltre citato l’esempio della provincia di Barletta-Andria-Trani, dove, a seguito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto il 30 ottobre 2023, sono state assegnate 120 unità della Polizia di Stato e 65 dell’Arma dei Carabinieri, molte delle quali impegnate in attività info-investigative e di controllo del territorio.

Il ministro ha ribadito l’impegno del governo nel garantire maggiore sicurezza ai cittadini, attraverso una presenza più capillare delle forze dell’ordine e un monitoraggio costante delle aree più sensibili.

