Piantedosi a Manduria: “Pronte body cam per FdO, a breve si parte”

Sull’Intelligenza Artificiale: “Le mafie già ne fanno uso, dobbiamo adeguarci subito per non essere svantaggiati”

Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, è intervenuto a Manduria (Taranto), nel pomeriggio di sabato 5 luglio, salendo sul palco della Masseria di Bruno Vespa per affrontare il tema della sicurezza in un contesto sempre più interconnesso. Durante il suo intervento, il titolare del Viminale ha toccato diversi aspetti, dalle nuove tecnologie alla criminalità informatica.

Rispondendo a una domanda sull’introduzione delle body cam per le forze dell’ordine, Piantedosi ha dichiarato: “A breve partirà la procedura per l’acquisizione degli strumenti, quindi ormai siamo all’immediata vigilia”.

Ampio spazio è stato dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel campo della sicurezza. “Le organizzazioni criminali già utilizzano l’intelligenza artificiale e non si pongono il problema della privacy – ha spiegato -. Questo ci pone in una condizione di svantaggio rispetto alla criminalità. L’uso dell’intelligenza artificiale dovrà essere sempre rapportato alla componente umana”.

Piantedosi ha sottolineato come il sistema italiano disponga di una struttura consolidata per la gestione della sicurezza e ha aggiunto che, sul fronte del crimine informatico, “ci siamo adeguati alle tecnologie più avanzate per affrontare anche questa minaccia”.

Infine, sul piano geopolitico, ha fatto riferimento alla Russia: “Ha manifestato un piglio ostile e da tempo adotta atteggiamenti riconducibili a una guerra ibrida”.

