Petruzzelli, Venneri: “Nomina di Emiliano conforme e a termine”

Roberto Venneri, segretario generale della presidenza della Regione Puglia, interviene sul caso della nomina del presidente Michele Emiliano nel consiglio di indirizzo della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, evidenziando, in una nota ufficiale, l’assenza di profili di irregolarità.

La designazione, formalizzata con decreto dal vicepresidente Raffaele Piemontese lo scorso giugno, è stata segnalata dal Ministero della Cultura all’Anac per una verifica sull’eventuale presenza di condizioni di incompatibilità o inconferibilità, come previsto dal d.lgs. 39/2013. L’Anac avrebbe quindi aperto un’istruttoria.

“Il presidente Emiliano aveva già chiarito che si tratta di una nomina a titolo gratuito e temporanea, in attesa della scadenza naturale del suo mandato – ha specificato Venneri -. L’obiettivo è quello di evitare il blocco di un incarico strategico, lasciando al futuro presidente della Regione la piena libertà di nomina”.

Il segretario ha inoltre precisato che il Ministero ha chiesto alla Fondazione Petruzzelli di effettuare verifiche attraverso l’organismo interno di vigilanza, e ha inoltrato la segnalazione anche al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Regione.

Sotto il profilo giuridico, Venneri ha escluso l’applicabilità degli articoli 7 e 13 del d.lgs. 39, richiamando quanto stabilito dallo statuto della Fondazione. “Il solo organo gestionale è il Sovrintendente, come previsto all’art. 21 comma 2. Emiliano non assume ruoli con deleghe operative, né poteri di gestione o amministrazione”, ha spiegato.

In base alla normativa citata, i ruoli incompatibili con le cariche regionali sono quelli che prevedono funzioni gestionali dirette, come presidente con deleghe esecutive o amministratore delegato. “Non è il caso del presidente Emiliano, che non esercita funzioni di questo tipo all’interno della Fondazione”, ha concluso Venneri, sottolineando l’intento di assicurare continuità senza vincolare le future scelte politiche.

