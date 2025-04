Petruzzelli: “Parco Costa Sud, sarà un polmone verde sul mare”

Grande gioia e soddisfazione per i cittadini di Bari e non solo: il progetto del Lotto 3 “Parco costiero Torre Carnosa”, situato nella zona a ridosso dell’ex lido il Trullo, è stato ufficialmente approvato.

Questa decisione segna una vittoria importante per la tutela del territorio e la qualità della vita, trasformando un’area di circa 10 ettari precedentemente destinata a una massiccia lottizzazione di 500 mila metri cubi in un grande parco pubblico affacciato sul mare.

Riferisce l’Assessore allo sviluppo locale Pietro Petruzzelli “l’intervento prevede una riqualificazione completa di questo tratto di costa, con la realizzazione di percorsi misti ciclo-pedonali che inviteranno a passeggiate e attività sportive godendo della brezza marina.

Saranno create nuove aree attrezzate per il tempo libero e il relax, e un’attenzione particolare sarà dedicata alla riqualificazione naturalistica della fascia litoranea, con nuove piantumazioni di specie autoctone che contribuiranno a migliorare la biodiversità e l’aspetto paesaggistico”.

Un elemento cruciale del progetto è la creazione di nuove attrezzature per l’accesso al mare, pensate per valorizzare la lunga scogliera e rendere la costa più fruibile a tutti”. Al termine dei lavori, Bari potrà vantare un vero e proprio “giardino sul mare”, con benefici significativi non solo dal punto di vista estetico e paesaggistico, ma anche in termini microclimatici e di qualità dell’ambiente.

Il progetto Parco Costa Sud promette di trasformare radicalmente questa parte della città, candidandola a diventare una delle zone più belle, verdi e accoglienti di tutta Bari. Un luogo dove finalmente la terra si ricongiungerà al mare, offrendo ai cittadini uno spazio prezioso per passeggiate, sport e tempo libero immersi nella natura, a pochi passi dal centro urbano.

“Avere una zona così bella e riqualificata vista mare è un privilegio che non tutti hanno, non dimentichiamolo mai!” è il commento entusiasta di molti cittadini che vedono in questo progetto un’opportunità unica per valorizzare il proprio territorio e godere di uno spazio pubblico di grande qualità.

Ora non resta che attendere l’avvio dei lavori per vedere questo sogno trasformarsi in realtà, un nuovo polmone verde che arricchirà la città di Bari e offrirà ai suoi abitanti un rapporto rinnovato con il suo splendido litorale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author