Petruzzelli, manifestazione interesse per nomina sovrintendente

Si è insediato il nuovo Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Petruzzelli che ha deciso l’apertura delle manifestazioni di interesse per la nomina del nuovo sovrintendente.

In un comunicato è specificato che “alla riunione odierna che si è tenuta a Palazzo di Città hanno partecipato il sindaco di Bari e presidente della Fondazione Petruzzelli Vito Leccese, i consiglieri Ippolita Resta (Ministero della Cultura), Pierfelice Rosato (Ministero della Cultura), Pamela Palmi (Città Metropolitana), Maria Grazia Porcelli (Comune di Bari)” e che “dopo aver proceduto con l’insediamento formale dell’organo collegiale e nominato Nicola Grazioso, segretario del Cdi, il Consiglio ha affrontato il tema relativo alla proposta per la nomina da parte del Ministero del nuovo sovrintendente. Dopo una approfondita disamina delle norme statutarie, il consiglio ha deciso, al fine di garantire la massima partecipazione da parte di coloro che hanno i requisiti, di poter avanzare la propria candidatura attraverso una manifestazione di interesse”.

Per Leccese, “è una importante novità che garantisce non solo trasparenza, ma anche una possibilità di scelta più ampia – ha dichiarato Vito Leccese sindaco e presidente della Fondazione”. Nelle prossime ore “sarà pubblicato sul sito www.fondazionepetruzzelli.it l’avviso pubblico per raccogliere – è scritto nella nota – le manifestazioni di interesse da parte di coloro che hanno i requisiti morali e professionali indicati nello Statuto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author