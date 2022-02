BARI – Ancora un tassello nella vicenda Petruzzelli di Bari dopo le due recenti sentenze della Corte di Appello in base alle quali il teatro è di proprietà della famiglia Messeni Nemagna. Gli avvocati degli eredi hanno denunciato il sindaco metropolitano Decaro per la mancata ratifica del protocollo del 2002. “Quel protocollo non lo firmerò e non mi farò intimidire”, dice il primo cittadino