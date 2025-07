Petruzzelli, autonomina di Emiliano: Anac, “Nessuna irregolarità”

Nessuna violazione normativa nella scelta del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, di autonominarsi componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Petruzzelli di Bari. A confermarlo è l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), interpellata sul caso dal Ministero della Cultura per verificare eventuali profili di inconferibilità o incompatibilità legati all’incarico.

“L’inconferibilità si applica solo nei casi in cui la nomina riguardi la carica di presidente con deleghe gestionali dirette”, precisa l’Anac. Una condizione che, nel caso specifico, non si verifica, poiché Emiliano è stato designato come semplice componente del Consiglio, senza funzioni gestionali.

L’Autorità sottolinea inoltre che, da un punto di vista procedurale, “è compito dell’organo nominante verificare l’assenza di condizioni ostative al conferimento dell’incarico”, ma, in un’ottica di collaborazione istituzionale, ha voluto comunque fornire un chiarimento interpretativo sulla normativa vigente.

Riferendosi all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 39/2013, l’Anac ribadisce che l’inconferibilità non si applica alla figura del componente semplice, e solo in presenza di deleghe gestionali dirette scatta l’incompatibilità per i presidenti di Regione.

Nel caso di Michele Emiliano, evidenzia l’Anac, tale condizione “al momento non sussiste”, chiudendo così la questione sollevata dal Ministero.

