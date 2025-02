Petrolchimico Brindisi, Emiliano: “Pronto a portare lavoratori da ministro Urso”

Brindisi – L’unità sindacale nei momenti di crisi è un valore imprescindibile, ma al tavolo sulla vertenza del petrolchimico di Brindisi non tutti hanno condiviso la necessità di coinvolgere le istituzioni politiche. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine dell’incontro in prefettura. “L’unità con le istituzioni del territorio rafforzerebbe la prospettiva, ma su questo punto non è stato trovato un accordo: alcune sigle sindacali si sono riservate di decidere”, ha spiegato Emiliano.

Alcune organizzazioni, come la Uil, avevano criticato la presenza del governatore, giudicandola tardiva rispetto alla gravità della situazione industriale brindisina. Emiliano ha ribadito la propria disponibilità a sostenere i lavoratori: “Se voglio parlare con il ministro Urso, ci vado e basta. Ma è diverso andarci da solo o con le forze sindacali. Loro stanno riflettendo e io resto a disposizione a qualsiasi ora per accompagnarli”.

Il presidente ha poi proposto la sottoscrizione di un documento politico per chiedere a Versalis di rinviare la chiusura del cracking, dando tempo al ministro di convocare un tavolo con tutte le parti coinvolte. Il testo porrebbe anche una questione strategica: “Chiederemo se l’eliminazione della chimica di base in Italia sia compatibile con gli interessi del Paese, soprattutto in un momento come questo”.

Infine, Emiliano ha auspicato che prevalga una linea comune: “Spero che tutte le forze sindacali comprendano che affrontare insieme questa crisi – con Comune, Regione, Provincia e sindacati – sia più efficace che farlo in modo frammentato”.

